Napoli | molestata in pieno giorno | fotografa e fa arrestare l’aggressore

Leggi su vesuvius

(Di sabato 18 dicembre 2021) Auna donna ha subito una molestia in. La vittima riesce are e far: la ricostruzione. Molestia innel napoletano (via Pixabay)Una donna di 32 anni è stata vittima di una vera e propria molestia in. Mentre si trovava in zona San Ferdinando, nel cuore della metropoli campana, un aggressore ha palpato la 32enne nelle parti intime. Dopo la violenza è arrivata anche l’aggressione. Infatti la vittima ha cercato di divincolarsi, gesto che non è piaciuto al molestatore che ha iniziato a prenderla a calci. La donna fortunatamente è riuscita a fuggire via ed anche ad avere la lucidità per farsi giustizia. ...