Napoli | Manolas ha rifiutato club prestigiosi e stipendio pur di tornare all’Olympiacos

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Ma… - DiMarzio : #Calciomercato, #Manolas e l'addio al @sscnapoli: svolte le visite mediche con l'@olympiacosfc - AlfredoPedulla : #Manolas-#Olympiacos, le cifre: 2,5 milioni più 1 di bonus più rinuncia mensilità mese di dicembre (circa 400 mila)… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Giordano su Manolas: “Mancato il buon senso” #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l’A… - infoitsport : De Laurentiis-Manolas, telefonate roventi. Il Napoli aveva il dovere di trattenerlo fino al 22 dicembre -

Ilvuole Mina per sostituire, ma l'Everton non apre al prestito. Piacciono anche Szalai del Fenerbache e Uduokhai dell'Augusta. Cristiano Giuntoli sta lavorando per cercare un nuovo ...Piace anche Lacumì del Genk , giocatore che può sostituire. Inoltre il giocatore colombiano può giocare anche da esterno sinistro. Ilsi prenderà tutto il tempo per decidere, anche se ...Kostas Manolas è ormai un nuovo calciatore dell’Olympiakos. Il greco lo diventerà ufficialmente ad inizio gennaio e fino a quel momento ha ottenuto un permesso speciale da parte della SSC Napoli. La c ...CdS - Manolas, sfuriate telefoniche con De Laurentiis! Per il Milan difficile vedere Insigne. Il punto sul Napoli ...