Napoli | Insigne non recupera | Milano sempre più lontana

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ildovrebbe fare a meno diper la sfida contro il Milan: il capitano ancora dolorante al polpaccio potrebbe non partire con la squadra Ilnon riesce areper la sfida di San Siro contro il Milan. Uno scontro al vertice che non vedrà uno dei protagonisti più attesi. Il capitano azzurro è ancora alle prese con il fastidio al polpaccio e non dovrebbe esserci nemmeno per la panchina. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

