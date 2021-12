Napoli, domani riapre la Galleria Vittoria (Di sabato 18 dicembre 2021) domani mattina, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30, riapre la Galleria della Vittoria a Napoli. “E’ stato ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”, dichiara l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto. L’apertura sara’ graduale. Dalle 9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento in Galleria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilita’, si invertira’ il senso di via Arcoleo (che potra’ percorrersi solo nella direzione Galleria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potra’ ripristinare anche la corsia della Galleria in direzione via Acton. Contestualmente al ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021)mattina, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30,ladella. “E’ stato ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”, dichiara l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto. L’apertura sara’ graduale. Dalle 9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento inda via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilita’, si invertira’ il senso di via Arcoleo (che potra’ percorrersi solo nella direzione) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potra’ ripristinare anche la corsia dellain direzione via Acton. Contestualmente al ...

Pasqual23446853 : Inter 43 Milan 39 Atalanta 37 Napoli 36 A prescindere da come finirà domani sera, io non vedo avversari credibili..... Dipende tutto da noi - YBah96 : RT @GioMat86: Richiesta congiunta di Milan e Napoli alla Lega Calcio di poterla giocare domani sera a futsal (Sky). - LucchiCristiano : @Angelredblack1 @cmdotcom @Elliottinvmgmt La Roma ammazzare il campionato? Mai pensato. Che fosse stata in corsa si… - zio_antunello : @VaiAlessandro @FBiasin Non è una questione di cosa succederà tra Milan e Napoli domani. È questione che il calcio… - AntonioIervol10 : Mi sembra giusto premiare il Napoli domani sera con i 3 punti, data la brutta situazione vissuta da un loro tessera… -