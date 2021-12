Napoli: domani alle 9.30 riapre la Galleria Vittoria (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodomani mattina, domenica 19 dicembre, alle ore 9.30, riapre la galleria della Vittoria a Napoli. “É stato ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”, dichiara l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto. L’apertura sarà graduale. Dalle 9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento in galleria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilità, si invertirà il senso di via Arcoleo (che potrà percorrersi solo nella direzione Galleria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potrà ripristinare anche la corsia ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutomattina, domenica 19 dicembre,ore 9.30,la gria della. “É stato ripristinato l’impianto di aereazione e questo pomeriggio la prova ha dato esito positivo”, dichiara l’assessoreInfrastrutture Edoardo Cosenza, presente sul posto. L’apertura sarà graduale. D9.30, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, si ripristina il collegamento in gria da via Acton a via Morelli. Nelle ore successive, gradualmente, per evitare problemi di sicurezza alla viabilità, si invertirà il senso di via Arcoleo (che potrà percorrersi solo nella direzione Gria) e di via Chiatamone (solo verso Santa Lucia); cosi si potrà ripristinare anche la corsia ...

