Napoli al lavoro in vista del Milan, quattro calciatori ancora a parte: il report dell’allenamento (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e anche Insigne hanno svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte allenamento personalizzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma domani a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamentetecnico tattico e partitina a campo ridotto. Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e anche Insigne hanno svoltopersonalizzato sul campo 1. Mario Rui ha svoltodella seduta in gruppo eallenamento personalizzato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

