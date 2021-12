Mustapha Jawara | la storia del primo arbitro migrante iscritto all’AIA

(Di sabato 18 dicembre 2021) Aveva tre sogni,, quando a 16 anni è salito a bordo di un barcone e ha lasciato le coste libiche: arrivare in Italia, diventare elettricista e tornare, un giorno, da uomo realizzato, dalla sua famiglia in Gambia. In Italia, con un po’ di fortuna e buon vento, c’è arrivato, trovando casa e una scintilla di futuro a Salerno. “Sono arrivato in Italia 6 anni fa a 16 anni dal Gambia, passando per la Libia, direttamente a Salerno con il barcone. Sono arrivato in Italia per cercare una vita migliore” ha raccontato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Quello che ancoranon sapeva era che nel suo destino non c’erano cavi e fili ma un fischietto e una giacchetta nera. Ilha ...

