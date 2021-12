**Musica: il chitarrista dei Queen Brian May ha il Covid, 'giorni orribili ma sto bene'** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Brian May, chitarrista dei Queen, ha rivelato di essere risultato positivo al Covid. Un post su Instagram del musicista ha mostrato quella che lui stesso ha definito la "temuta doppia linea rossa" su un dispositivo, indicando il risultato positivo al test. "Sì", ha scritto May. "Il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica, sono stati giorni davvero orribili, ma sto bene. E racconterò la storia. Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente contagiosa. Davvero non fate in modo che rovini il vostro Natale. Con affetto. Bri". May sembra essere in buona compagnia: il numero di nuove infezioni da Covid nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) -May,dei, ha rivelato di essere risultato positivo al. Un post su Instagram del musicista ha mostrato quella che lui stesso ha definito la "temuta doppia linea rossa" su un dispositivo, indicando il risultato positivo al test. "Sì", ha scritto May. "Il giorno scioccante finalmente è arrivato anche per me. La temuta doppia linea rossa. E sì, decisamente una cosa non simpatica, sono statidavvero, ma sto. E racconterò la storia. Per favore, fate molta attenzione là fuori, brava gente. Questa cosa è incredibilmente contagiosa. Davvero non fate in modo che rovini il vostro Natale. Con affetto. Bri". May sembra essere in buona compagnia: il numero di nuove infezioni danel ...

Ultime Notizie dalla rete : **Musica chitarrista Bari, al via la stagione comunale di prosa ... cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz. A moderare l'incontro ... ' Con l'approssimarsi del Natale si susseguono gli appuntamenti di teatro, letteratura e musica ...

Eric Clapton ha fatto causa ad una donna che voleva vendere un suo bootleg Il chitarrista ha vinto la causa e ora la donna è stata obbligata dal giudice a pagare le spese ...regionale di Dusseldorf accusandola di messa in vendita di registrazione illegale della sua Musica . ...

**Musica: il chitarrista dei Queen Brian May ha il Covid, 'giorni orribili ma sto bene'** La Sicilia La musica nei musei di Roma con Mirabilia of Music È in corso di svolgimento a Roma fino al 30 dicembre la seconda edizione di "Mirabilia of Music - la Musica apre i Musei", dopo che la prima edizione si era dovuta svolgere interamente on line.

Musica brasiliana coi Lua Nova Trio Questa sera, alle 21.30, il Mama’s club, il circolo Arci Scintilla di via S. Mama a Ravenna, accoglierà lo show musicale dei Lua Nova Trio. Il gruppo, composto da Sara Tinti (voce), Claudio Francica ( ...

