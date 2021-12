Musa di Tinto Brass si converte alla Fede | dopo Claudia Koll ecco chi diventara’ suora

Leggi su topicnews

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Diventerò”,laanche un’altradiintraprende il cammino per la consacrazione laicale:di chi si tratta. E’ stata una delle muse di, ma oramai sembrano ben lontani quei tempi. L’attrice è infatti pronta a cambiare radicalmente la sua vita. In particolare, stiamo parlando Serena Grandi. La notizia che la 63enne avesse si fosse avvicinata sempre piùera circolata già nel 2018. Ma ora le voci sembrano diventare realtà. Ma adiamo a vedere cosa sta succedendo. Le esperienza drammatiche Serena Grandi ha confermato di avere intrapreso il cammino per la consacrazione laicale. In tanti ricorderanno l’attrice in Miranda e Monella ...