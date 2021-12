Multe, 2,5 milioni l'anno per eccesso di velocità: il valore è di 3 miliardi, ma solo la metà viene incassata (Di sabato 18 dicembre 2021) solo per eccesso di velocità, nel nostro Paese vengono comminate 2,5 milioni di sanzioni l'anno per un incasso complessivo stimato di 3 miliardi. Di questa cifra solo poco più della metà (il 56%) ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021)perdi, nel nostro Paese vengono comminate 2,5di sanzioni l'per un incasso complessivo stimato di 3. Di questa cifrapoco più della(il 56%) ...

Advertising

rtl1025 : ?? Quella delle #multe in Italia è una vera ''giungla'': ne vengono 'staccate' solo per #eccessodivelocità 2,5 milio… - giupegiupe : Comuni che per il loro pareggio di bilancio si sostengono da sanzioni/multe invece che da azioni proattive arte/man… - FrancescoDondi : Controllare la Pec deve diventare un’abitudine sennò le multe raddoppiano ma ce ne vuole per arrivare ai 4 milioni… - ChiaMaSi : @FmMosca @barbarab1974 certo, xché provengono da paesi in cui lo scudo penale x case farmaceutiche non c'è...quindi… - nicolarsr : La #SEC e la Commodity Futures Trading hanno sanzionato JPMorgan con 200 milioni di $ di multe per aver violato le… -