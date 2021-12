Advertising

IsraelYetmen : RT @ilRomanistaweb: #Mourinho: 'Spirito fantastico. Per vincere serviva questo carattere' Il tecnico giallorosso dopo la vittoria contro l… - sportli26181512 : Mourinho: 'Spirito fantastico, la migliore Roma della stagione': Le parole del tecnico giallorosso al termine del m… - bobdvc : RT @ilRomanistaweb: #Mourinho: 'Spirito fantastico. Per vincere serviva questo carattere' Il tecnico giallorosso dopo la vittoria contro l… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Spirito

Al termine del matchè intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita. Miglior Roma della stagione? "Penso di sì, mostrato unofantastico. Sapevamo che non potevamo ...E' stata la più bella Roma della stagione, chiedono adai microfoni di Dazn? 'Penso di si. Abbiamo avuto unofantastico. I calciatori sapevano che giocando con l'Atalanta non ...Ha vinto, anzi no: ha stravinto, la Roma, al Gewiss Stadium di Bergamo, riportando una sconfitta che mancava dal 3 ottobre all'Atalanta, nella gara contro il Milan. E José ...José Mourinho ha commentato la vittoria ottenuta in Serie A contro l'Atalanta, in occasione della 18a giornata di campionato. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore della Roma. MIGLIOR ROMA DELLA STAGI ...