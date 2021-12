Mourinho cala il poker contro Gasp | Roma travolge Atalanta a Bergamo | un clamoroso 4-1

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unacinica espugna il campo dell'nell'anticipo della 18/a giornata di Serie A e riapre la lotta per un posto in Champions League. Il 4-1 finale non ammette repliche, la squadra diha meritato grazie ad una prova tutto cuore e concretezza. L'continua invece a fare fatica davanti ai propri tifosi, dove tra campionato e Champions sono già arrivate diverse battute d'arresto. Una sconfitta che fa scivolare i nerazzurri orobici a -6 dall'Inter capolista e a -2 dal Milan, impegnato domaniil Napoli. Lainvece sale a quota 31 punti, portandosi a -6 proprio dall'e a -4 dal Napoli nella corsa per il quarto posto. Protagonista assoluto della partita Tammy Abraham, l'attaccante inglese firma una doppietta che lo porta a quota 6 ...

