Mourinho batte Gasperini | Abraham trascina la Roma | è poker

(Di sabato 18 dicembre 2021) Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Atalanta e lacon il risultato di 1-4 a favore dei giallorossi. Lapassa in vantaggio al primo minuto grazie al gol di, su assist di Zaniolo. L’Atalanta si fa vedere al 20? con una conslusione pericolosa di Djimsiti deviata in angolo. I giallorossi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

forzaroma : #Mourinho batte l’Atalanta: arriva a Bergamo la prima vittoria contro una big #ASRoma #AtalantaBergamo - StefanoRavagli3 : Quando #Mourinho batte #Gasperini e goduria vera! #AtalantaRoma - ASRunicoAmor : SÌ SÌ SÌ SÌ! La Roma batte 1-4 l'Atalanta con una prestazione PERFETTA degli uomini di Mourinho. DAJEEEEEEEE!… - screzia : RT @marcopiccari1: Una Roma attenta e intensa travolge l'Atalanta con un gran lavoro di squadra. Roma 5 tiri 4 gol, Atalanta possesso palla… - siparladisports : La #Roma batte l’#Atalanta giocando alla #Mourinho. #abraham e #veretout fanno una partita clamorosa e si rivede… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho batte

ForzaRoma.info

L'Interla Salernitana 5 - 0. HIGHLIGHTS Partita intensa a Bergamo, sbloccata da Abraham dopo ...Le probabili formazioni di Bologna - Juventus leggi anche Serie A, Roma - Spezia 2 - 0: i ...... che viene ammonito 9'la punizione Veretout ma la palla non si abbassa. Rinvio dell'Atalanta ... Allenatore JoséReti: al 10 Abraham, al 26' Zaniolo Ammonizioni: de Roon, Zaniolo I ...Clamoroso risultato al Gewiss Stadium: la Roma ha battuto l'Atalanta per 4-1. L'avvio dei gara è subito esaltante per i giallorossi che al 1' passano sorprendentemente con ...I giallorossi sbancano Bergamo grazie alla doppietta di Abraham e agli assist di Veretout, il 22enne di Massa torna al gol in campionato dopo 514 giorni.