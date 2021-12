Mostre | “Prêt à parterre” | il San Carlo celebra il suo pubblico

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 dicembre 2021): di moda in modi al Sanè la nuova Mostra con cui il Teatro di San, a partire da sabato 18 dicembre, ha deciso dire il proprio, dopo un lunghissimo periodo in cui è stato il grande assente. In una prospettiva ribaltata, in cui è il Teatro a guardare ai propri spettatori, ildiventa protagonista assoluto di un racconto che si sviluppa negli spazi del MeMus, all’interno del Palazzo Reale di Napoli. Questa narrazione visiva e audiovisiva che parte per lo più dagli anni Cinquanta del Novecento e arriva fino alla contemporaneità, si snoda attraverso fotografie, libretti, biglietti, abbonamenti, oggetti vari, abiti e accessori, ma anche testimonianze dirette deldi oggi. Gli spettatori, che nel ...