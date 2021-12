Morata-Cuadrado | la Juventus sbanca Bologna

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 dicembre 2021) Vittoria bianconera firmata dal tandemnella nebbia di. Vittoria cinica e importante per la, che aggancia la Roma oggi vittoriosa a Bergamo. Terza sconfitta di fila per i rossoblù. Quali sono state le scelte dei tecnici? Mihajlovic conferma il 3-4-2-1 con Skorupski tra i pali. Terzetto difensivo composto da Soumaoro, Medel e Theate. Sulle corsie esterne De Silvestri e Hickey, in mezzo torna Dominguez a far coppia con Svanberg. Barrow e Soriano dietro ad Arnautovic come unico riferimento offensivo. Massimiliano Allegri cambia modulo e torna al 4-3-3. Tra i pali c’è Szczesny. In difesa spazio alla coppia Bonucci-De Ligt. Confermato Pellegrini sulla sinistra, a destra c’è Juan. Metà campo formata da Arthur in cabina di regia, ai suoi lati McKennie e Rabiot. ...