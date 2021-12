Monza | Galliani scrive al Benevento per rinviare la gara | la Strega attende la Lega

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la comunicazione del(CLICCA QUI), arriva la replica del. La società giallorossa annuncia di aver ricevuto la richiesta di rinvio da parte dei brianzoli, affidando ogni decisione alladi serie B. Questa la nota del club di Via Santa Colomba. “IlCalcio comunica che in data odierna è pervenuta richiesta ufficiale da parte dell’ACdi rinvio dellain programma domani al “Ciro Vigorito” alle ore 18,30 “per emergenza sanitaria Covid-19”. Nella nota si legge “come da come da comunicazione alta dell’ATS Brianza in data odierna, l’intero Gruppo Squadra dell’ACè in regime di quarantena domiciliare obbligatoria a seguito della riscontrata positività ...

Una rosa vasta e ricca di giocatori di categoria superiore quella del, ma conancora alla ricerca di 'ciliegine' da cospargere qua e là sul campo. L'ultima è quella costituita dell'ex ...Nel corso della serata dell'ACChristmas Talent, presso l'Arena di, l'amministratore delegato dei brianzoli Adrianoè tornato a parlare dell'obiettivo Serie A sempre nella sua mente anche nei momenti più grigi come quelli passati in terapia intensiva ...