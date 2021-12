Monza, casi di positività in squadra: Ats stoppa trasferta a Benevento (Di sabato 18 dicembre 2021) Monza - Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, il Monza ha annuciato che "sono stati riscontrati casi di positività al Covid - 19 all'interno del gruppo squadra" . I soggetti in questione, si ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021)- Tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ilha annuciato che "sono stati riscontratidial Covid - 19 all'interno del gruppo" . I soggetti in questione, si ...

Advertising

capuanogio : L'ATS Brianza ha messo in quarantena obbligatoria la rosa del #Monza fino a martedì 21 dicembre vietando la trasfer… - Yuro_23 : RT @capuanogio: L'ATS Brianza ha messo in quarantena obbligatoria la rosa del #Monza fino a martedì 21 dicembre vietando la trasferta di do… - Virus1979C : RT @capuanogio: L'ATS Brianza ha messo in quarantena obbligatoria la rosa del #Monza fino a martedì 21 dicembre vietando la trasferta di do… - RoxyRosaliaR : RT @bncalcio: Il Monza chiede il rinvio della gara con il Benevento per casi di Covid - _21savic : RT @bncalcio: Il Monza chiede il rinvio della gara con il Benevento per casi di Covid -