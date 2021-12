Monica Bellucci da Malena alla Befana: nel cinecarbone di Natale è una strega buona (e bella) (Di sabato 18 dicembre 2021) Monica Bellucci passa con disinvoltura da “Malena” alla “Befana” nel segno della bellezza. Del fascino glamour. Della maturità artistica. Perché, come spiega lei stessa presentando la sua ultima fatica d’interprete per il grande schermo, La Befana vien di notte 2: «La bellezza del mio lavoro è proprio quello di poter continuare nel tempo, i cambiamenti fisici permettono di fare ruoli che prima non potevi fare. D’altronde, la bellezza è continuare a non fermarsi». E ancora: «Mostrare le rughe è una forma di libertà». Eppure, nonostante titolo e commento al film. Malgrado il trucco di scena che le richiede di indossare parrucca di capelli bianchi e marcate rughe sul viso, la Bellucci sul set non è la Befana – nel capitolo cinematografico precedente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021)passa con disinvoltura da “” nel segno della bellezza. Del fascino glamour. Della maturità artistica. Perché, come spiega lei stessa presentando la sua ultima fatica d’interprete per il grande schermo, Lavien di notte 2: «La bellezza del mio lavoro è proprio quello di poter continuare nel tempo, i cambiamenti fisici permettono di fare ruoli che prima non potevi fare. D’altronde, la bellezza è continuare a non fermarsi». E ancora: «Mostrare le rughe è una forma di libertà». Eppure, nonostante titolo e commento al film. Malgrado il trucco di scena che le richiede di indossare parrucca di capelli bianchi e marcate rughe sul viso, lasul set non è la– nel capitolo cinematografico precedente ...

