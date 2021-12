Mondiali vasca corta: super Rivolta, i suoi 100 farfalla valgono oro (Di sabato 18 dicembre 2021) Ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, magnifico Rivolta, l'Italia e la farfalla delle meraviglie: dopo il trionfo di Alberto Razzetti nei 200, adesso Matteo Rivolta vince i 100 un 48"87 spezzando ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Aiindi Abu Dhabi, magnifico, l'Italia e ladelle meraviglie: dopo il trionfo di Alberto Razzetti nei 200, adesso Matteovince i 100 un 48"87 spezzando ...

ItaliaTeam_it : VICECAMPIONE DEL MONDO! ?? Nicolò Martinenghi ARGENTO nei 100 rana ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi! ??… - ItaliaTeam_it : MATTEO RIVOLTA CAMPIONE DEL MONDO ?? 100 farfalla da urlo, ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi risuona l'Inno d… - Coninews : UN ALTRO ARGENTO IRIDATO! ???? Benedetta #Pilato sale sul secondo gradino del podio nei 50 rana dei Mondiali in vas… - telodogratis : Mondiali di nuoto in vasca corta 2021, Rivolta oro nei 100 farfalla - Domenico1oo777 : RT @ItaliaTeam_it: MATTEO RIVOLTA CAMPIONE DEL MONDO ?? 100 farfalla da urlo, ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi risuona l'Inno di Mam… -