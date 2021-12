Mondiale per club, Conegliano vola in semifinale: oggi sfida le brasiliane del Minas (Di sabato 18 dicembre 2021) La Lube si è fermata in finale nel Mondiale per club maschile, il Conegliano dei record prova ad arrivarci in quello femminile, in corso di svolgimento a Istanbul. Le venete, che detengono il trofeo, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) La Lube si è fermata in finale nelpermaschile, ildei record prova ad arrivarci in quello femminile, in corso di svolgimento a Istanbul. Le venete, che detengono il trofeo, ...

Advertising

QuiMediaset_it : #PapaFrancesco torna a #Mediaset in esclusiva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta. «Francesco e… - Federvolley : #ClubWorldChamps ?? @ImocoVolley ???? supera 3-0 il @praiaclube ????. Domani la gara che vale la finale al Mondiale… - lucianonobili : Figliuolo, l’uomo che ha portato l’Italia dall’ultimo posto al vertice mondiale per le vaccinazioni, era preso in g… - sportface2016 : #Volley, Mondiale per Club: l'orario e come vedere #ConeglianoMinas - EngageNow2022 : RT @EngageNow2022: @fattoquotidiano Unisciti a noi nel gennaio 2022 per la prima mondiale della canzone e del video di successo Plannedem-M… -