(Di sabato 18 dicembre 2021)diper ildiPaolo Montagna. I carabinieri della Procura di Torino hanno perquisito glidelnell’ambito dell’inchiesta sull’elezioni per ile il consiglio della città metropolitana. Il reato ipotizzato sarebbe quello di tentata concussione ed è contestato non solo a diversi amministratori pubblici dima anche di Nichelino. I militari hanno acquisito una serie di documenti che riguardano la consultazione alla quale hanno diritto di voto tutti i consiglieri comunali delle cittadine della provincia di Torino. “Questa mattina, ho ricevuto undida parte della Procura di Torino – spiega ildi ...

Advertising

nuovasocieta : Moncalieri, avviso di garanzia per il sindaco. Perquisiti gli uffici del Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Moncalieri avviso

Nuova Società

...riferito che ammonta a circa 200mila euro la somma percepita in tre anni dal centro di...dei fatti vengono sostanzialmente raccolti solo dagli assistenti sociali che a mionon sono ......a due sulla direttrice N - M - L - A - U (Carmagnola " Villastellone " Trofarello e" ... L'di Bus Company si può leggere integralmente al link: https://grandabusavvisi.blogspot.com/...Certificati, firmati da medici in servizio in quasi tutti gli ospedali della città, attestavano «patologie inesistenti» o ne «aggravavano indebitamente le diagnosi» ...