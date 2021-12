“Momento di sconforto” Clizia Incorvaia | il brutto annuncio sulla figlia Nina

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 dicembre 2021) Brutta notizia per, che ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram ufficiale per annunciare una situazione decisamente poco piacevole. L’attrice ed ex gieffina ha infatti scritto un post che sta facendo preoccupare i suoi follower. Ha anche postato un’immagine e ha espresso tutta la sua tristezza per una vicenda inaspettata, che indubbiamente le sta creando apprensione e tensione. E i suoi seguaci la stanno comunque incoraggiando a tirarsi su di morale per superare questa fase. Tempo faha anche mandato un importante messaggio a tutte quelle donne che hanno più di 40 anni e vogliono avere dei figli: “Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti”, ha ...