Moderna: il vaccino contro la variante Omicron pronto a giugno, ma intanto bisogna fare la terza dose

Dan Staner, vicepresidente e responsabile del ramo europeo dell'azienda americana Moderna, dice oggi in un'intervista a Repubblica che il vaccino specifico contro la variante Omicron sarà pronto a giugno. Ma anche che oggi è essenziale fare la terza dose o booster. Per il nuovo preparato, spiega Staner, «siamo ancora nella fase dei test di laboratorio. Non abbiamo preso una decisione ufficiale. In compenso sappiamo che la terza dose riporta in alto il livello degli anticorpi e protegge anche contro Omicron». Le ricerche però non sono finite: «Noi stiamo testando proprio in questo momento il siero dei primi vaccinati con la terza dose per vedere se gli anticorpi neutralizzano Omicron».

