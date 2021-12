Miriana Trevisan la gonna al limite infiamma la casa del GF Vip: “Sei la fine del mondo” – FOTO (Di sabato 18 dicembre 2021) La bella ex ragazza di Non è la Rai ha decisamente lasciato a bocca aperta i telespettatori per un suo outfit molto sensuale. Miriana Trevisan è una di quelle ragazze… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 18 dicembre 2021) La bella ex ragazza di Non è la Rai ha decisamente lasciato a bocca aperta i telespettatori per un suo outfit molto sensuale.è una di quelle ragazze… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Debina87 : RT @sondagg_gfvip: La 'schifosa' (ringraziamo Soleil per l'aggettivo elegantissimo) Miriana Trevisan che vuole vedere i fegati esplosi di M… - laFletcher74 : RT @OdelleTri: Alex sta recitando la parte del buon sanmaritano e nessuno dei quattro dita nulla! L’unica lucida è Miriana Trevisan! #G… - gaviii04 : RT @sondagg_gfvip: La 'schifosa' (ringraziamo Soleil per l'aggettivo elegantissimo) Miriana Trevisan che vuole vedere i fegati esplosi di M… - simo_cantatore : RT @milfland__: La più bella resta Miriana Trevisan, non faccio io le regole #gfvip - Marzmasc : RT @savanaceleste: Tra l’altro vorrei farvi notare che Miriana grande cuore Trevisan consola proprio le due persone che l’hanno nominata #g… -