Miomojo | moda che fa bene all’ambiente

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il brand disostenibile vuole diffondere l’idea di una creatività totalmente cruelty-free : l’impatto che il sistema del fashion ha sull’ambiente è ancora troppo dannoso. E l’impegno per trovare soluzioni alternative è decisamente necessario

Il brand di moda sostenibile vuole diffondere l'idea di una creatività totalmente cruelty-free : l'impatto che il sistema del fashion ha sull'ambiente è ancora troppo dannoso. E l'impegno per trovare ...Col secchiello in pelle di mela e fodera in bottiglie di plastica riciclate, l'azienda bergamasca ha vinto il PETA Germany Vegan Fashion Award ...