Mimmo Lucano | il giudice “ha strumentalizzato l’accoglienza dei migranti”

(Di sabato 18 dicembre 2021), per il“hadei”. rese note le motivazioni della condanna Sono state rese note le motivazioni della condanna a, ex sindaco di Riace, a 13 anni e due mesi. Per il“da dominus indiscusso del sodalizio, hail sistema deldeia beneficio della sua immagine politica”. L’ex sindaco avrebbe messo su una vera e propria organizzazione per fini personali. La sua era, per il, un’organizzazione “tutt’altro che rudimentale che rispettava regole precise a cui tutti si assoggettavano”. Tgcom24 riporta altri passaggi delle ...

Altrettanto dura la reazione ieri sera diche ha definito la sentenza basata su "cose non vere" e anticipando il ricorso in appello. Al suo fianco è da tempo schierato un ampio movimento ..."Si infanga ancora la mia immagine, in appello dimostrerò la mia innocenza", ringhia l'ex sindaco di Riacedopo il deposito delle motivazioni della sentenza che lo ha visto, a settembre, condannato a 13 anni e due mesi (quasi il doppio rispetto ai 7 anni richiesti dalla procura) per ...Mimmo Lucano, per il giudice "ha strumentalizzato l'accoglienza dei migranti". rese note le motivazioni della condanna ...