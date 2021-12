“Mimmo Lucano furbo e povero apparente” Le motivazioni della condanna

(Di sabato 18 dicembre 2021) Presunzione d’innocenza, innanzitutto. La vicenda processuale sulla presunta trattativa Stato-mafia ci ha insegnato che fidarsi delle sentenze di primo grado è bene, ma non mantenere ogni legittimo dubbio è forse pure meglio. Dunque il discorso vale anche perto a 13 anni e 2 mesi di galera per presunte magagne sull’accoglienza dei migranti a Riace. Noi, a differenza dei manettari, garantisti siamo e garantisti rimaniamo anche in questo caso. Laera cosa nota. Ma ieri sono arrivate le, redatte dal giudice del Tribunale di Locri che il 30 settembre scorse ha emesso la dura sentenza contro. Stando alla toga, l’ex sindaco di Riace sarebbe stato il capo di una ...

E' a pagina 314 della colossale motivazione della condanna pubblicata ieri (904 pagine) che il tribunale di Locri mette una pietra tombale su, il sindaco di Riace che sembrava predicare assai bene tanto da piacere pure a Papa Francesco (oltre che a tutta la sinistra e alla intellighentia italiana), ma razzolava in tutt'altro ...Altrettanto dura la reazione ieri sera diche ha definito la sentenza basata su "cose non vere" e anticipando il ricorso in appello. Al suo fianco è da tempo schierato un ampio movimento ...