MILLY CARLUCCI: BUON NATALE BUBINOBLOG! QUANTA STRADA ABBIAMO FATTO INSIEME… (VIDEO) (Di sabato 18 dicembre 2021) MILLY CARLUCCI chiude questa sera l'ennesima trionfale edizione di Ballando con le Stelle su Rai1 ma prima, e questo ci riempie di orgoglio e profonda commozione, pensa ai lettori di BubinoBlog con uno speciale VIDEO messaggio in occasione del NATALE. Amici di BubinoBlog, QUANTA STRADA ABBIAMO FATTO insieme fino a qua. Ci avete seguito, ci avete incoraggiato. Avete raccontato le vicende dei nostri eroi e raccolto commenti da tutto il vostro pubblico che è anche il nostro pubblico. E ora tutti insieme godiamoci un meraviglioso NATALE. BUON NATALE a tutti! Baci! BUON NATALE! Tanti auguri MILLY e grazie a te per l'attenzione che rivolgi sempre a ...

