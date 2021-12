Mille luci su Broadway | la leggenda di Stephen Sondheim

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il 26 novembre la notizia della morte diha fatto il giro del mondo ma solo New York ha davvero reagito con lo slancio e la passione di una comunità ferita nel profondo. In poche ore Times Square si è riempita di artisti di Brodway di diverse generazioni che hanno messo in piedi un omaggio toccante nonostante il freddo e le ansie della pandemia, concluso sulle note di Sunday, da Sunday in the park with George., 91 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.