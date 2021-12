Milano: spaccio di droga, due arresti nel Legnanese (Di sabato 18 dicembre 2021) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Legnano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese), per detenzione e spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, nei confronti di due uomini di 56 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'indagine ha tratto origine dell'attività investigativa avviata per identificare l'autore degli spari d'arma da fuoco che il 9 gennaio scorso e la notte tra il 9 e il 10 maggio avevano colpito un'abitazione di Robecchetto con Induno, senza provocare feriti. Le dichiarazioni delle vittime e le intercettazioni sull'utenza telefonica del 56enne - che si era trasferito a Vicenza dopo l'epidosio di gennaio -, hanno permesso di accertare uno stretto legame tra l'uomo e un 47enne della zona, il quale il 22 maggio scorso era ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Legnano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese), per detenzione ein concorso di sostanze stupefacenti, nei confronti di due uomini di 56 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'indagine ha tratto origine dell'attività investigativa avviata per identificare l'autore degli spari d'arma da fuoco che il 9 gennaio scorso e la notte tra il 9 e il 10 maggio avevano colpito un'abitazione di Robecchetto con Induno, senza provocare feriti. Le dichiarazioni delle vittime e le intercettazioni sull'utenza telefonica del 56enne - che si era trasferito a Vicenza dopo l'epidosio di gennaio -, hanno permesso di accertare uno stretto legame tra l'uomo e un 47enne della zona, il quale il 22 maggio scorso era ...

CenturrinoLuigi : RT @LucillaMasini: L'ultrà milanista fotografato con Salvini è stato arrestato per traffico di droga. Chissà se il Capitano gli ha già cito… - laboccadellave4 : RT @LucillaMasini: L'ultrà milanista fotografato con Salvini è stato arrestato per traffico di droga. Chissà se il Capitano gli ha già cito… - MikeZapMG : RT @LucillaMasini: L'ultrà milanista fotografato con Salvini è stato arrestato per traffico di droga. Chissà se il Capitano gli ha già cito… - Budal97540297 : RT @LucillaMasini: L'ultrà milanista fotografato con Salvini è stato arrestato per traffico di droga. Chissà se il Capitano gli ha già cito… - mari_mc66 : RT @LucillaMasini: L'ultrà milanista fotografato con Salvini è stato arrestato per traffico di droga. Chissà se il Capitano gli ha già cito… -