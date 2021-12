Milano, sgomberi senzatetto: quelle toppe della politica che violano i diritti (Di sabato 18 dicembre 2021) È successo quello che in un Paese civile, in inverno, non sarebbe mai dovuto accadere, ed è successo nella modernissima e stimabile Milano, con la compiacenza della politica che stavolta, però, è scivolata provando poi a nascondersi dietro a un dito. La polizia locale, scortando i mezzi dell’Amsa, ha infatti buttato via le coperte e i materassi dei senzatetto con un blitz nei tunnel in Centrale: così adesso decine di persone sono prive di giacigli e degli effetti personali. Strumenti di fortuna che, nel periodo di massimo freddo, possono essere vitali per loro. “Li abbiamo spostati al mezzanino della stazione”, hanno detto gli assistenti sociali del Comune. Peccato che alcuni clochard fossero completamente assenti quando il fatto è avvenuto, senza quindi cercare un dialogo, mentre altri sono scappati ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) È successo quello che in un Paese civile, in inverno, non sarebbe mai dovuto accadere, ed è successo nella modernissima e stimabile, con la compiacenzache stavolta, però, è scivolata provando poi a nascondersi dietro a un dito. La polizia locale, scortando i mezzi dell’Amsa, ha infatti buttato via le coperte e i materassi deicon un blitz nei tunnel in Centrale: così adesso decine di persone sono prive di giacigli e degli effetti personali. Strumenti di fortuna che, nel periodo di massimo freddo, possono essere vitali per loro. “Li abbiamo spostati al mezzaninostazione”, hanno detto gli assistenti sociali del Comune. Peccato che alcuni clochard fossero completamente assenti quando il fatto è avvenuto, senza quindi cercare un dialogo, mentre altri sono scappati ...

