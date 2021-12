Milano | senzatetto sgomberati e dormitori aperti Comune | “Erano in condizioni disumane e pericolose” Mutuo Soccorso | “Gli avete buttato coperte e tende”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sono le 18.30 di una fredda serata di dicembre. La temperatura sfiora gli zero gradi e decine di agenti della polizia locale iniziano a bloccare l’accesso ai tunnel dietro la stazione Centrale di. Si tratta degli attraversamenti stradali che passano sotto i binari della ferrovia, utile snodo per il traffico cittadino e, ormai da tempo, uno dei ripari preferiti dei senza fissa dimora che trovano protezione dalla pioggia e dalle intemperie del rigido inverno milanese. L’arrivo delle volanti giovedì sera segna l’inizio dell’operazione di sgombero degli accampamenti di fortuna presenti nei 4 tunnel (Mortirolo, Zuccoli, Lumiere, Lunigiana). Un intervento durato diverse ore: i senza fissa dimora vengono invitati a recuperare i beni essenziali e a trasferirsi, per la notte, nel più vicinoo attivato dalcon il “Piano ...

"Era nostra responsabilità intervenire in quei sottopassi, anche a costo di subire qualche critica. Non potevamo voltare la testa dall'altra parte davanti a una condizione inaccettabile per qualsiasi ...Così descrivono l'allontanamento deidai tunnel della stazione Centrale, i Centri sociali 'Evidentemente il comune non si è accorto che ale persone vivono per strada, o non ha il ...A quasi un anno dall’intervista trasmessa lo scorso gennaio su Canale 5, Papa Francesco torna a Mediaset in esclusiva mondiale per un eccezionale incontro a casa Santa Marta, il luogo dove il ...L'assessore al Welfare dopo lo sgombero dei clochard dai sottopassi di via Sammartini: "A costo di subire critiche dovevamo intervenire. Con il Covid ...