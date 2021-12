Milano dedica una mostra a Giovanni Gastel e altre fashion news (Di sabato 18 dicembre 2021) La Triennale di Milano rende omaggio al fotografo Giovanni Gastel (1955 –2021). Da mercoledi? 1 dicembre fino al 13 marzo due mostre aperte al pubblico raccontano una carriera ricchissima. Omaggio a Gastel The people I like, a cura di Uberto Frigerio in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, colleziona oltre 200 ritratti: un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica… da Barack Obama a Ettore Sottsass fino a Roberto Bolle e Bebe Vio. In parallelo l’esibizione I gioielli della fantasia, realizzata in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, presenta uno dei primi lavori che ha dato a Giovanni Gastel la notorieta? internazionale: 20 immagini commissionate all’autore ... Leggi su amica (Di sabato 18 dicembre 2021) La Triennale dirende omaggio al fotografo(1955 –2021). Da mercoledi? 1 dicembre fino al 13 marzo due mostre aperte al pubblico raccontano una carriera ricchissima. Omaggio aThe people I like, a cura di Uberto Frigerio in collaborazione con MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, colleziona oltre 200 ritratti: un labirinto di volti, pose, sogni di personaggi del mondo della cultura, del design, dell’arte, della moda, della musica… da Barack Obama a Ettore Sottsass fino a Roberto Bolle e Bebe Vio. In parallelo l’esibizione I gioielli della fantasia, realizzata in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, presenta uno dei primi lavori che ha dato ala notorieta? internazionale: 20 immagini commissionate all’autore ...

Advertising

luca_carioli : RT @LeoPatrignani: Non sapete cosa regalare a Natale? ?? Quale migliore occasione per farsi fare una bella dedica personalizzata su un libr… - LeoPatrignani : Non sapete cosa regalare a Natale? ?? Quale migliore occasione per farsi fare una bella dedica personalizzata su un… - _mabooks_ : Mia nonna mi chiama per dirmi che è ancora emozionata dal giorno della mia laurea, per la mia dedica, e per aver vi… - m4rtispn : se non va a milano e non mi dedica la coda del diavolo non lo voglio - fci_italia : Riccardo Marcuzzo, classe 1992 è nato a Milano. Da sempre innamorato delle arti rappresentative, studia recitazione… -