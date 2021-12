Milan, Pioli: “Coppa d’Africa? Se andare significa rischiare non va bene” (Di sabato 18 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 dicembre 2021) Stefano, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita trae Napoli

Advertising

Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - CalcioWebPuglia : Difesa Milan in emergenza: Pioli si aggrappa a Tomori - infoitsport : Milan, Pioli: “Infortuni? Sono ottimista e stiamo migliorando” | News -