Milan-Napoli, Zambrotta: “Assenze pesanti da una parte e dall’altra, Ibrahimovic è speciale” (Di domenica 19 dicembre 2021) Gianluca Zambrotta ha parlato in un’intervista a Il Mattino a poche ore da Milan-Napoli, big match di Serie A in programma domani sera a San Siro. L’ex terzino ha spiegato i motivi del momento difficile di entrambe le squadre. “Credo che un calo sia fisiologico, soprattutto con le Assenze pesanti che devono affrontare sia Pioli che Spalletti – ha spiegato il campione del mondo 2006 – Al Napoli sono mancati Koulibaly e Osimhen, al Milan credo che Kjaer sia l’assenza più pesante. Poi probabilmente i rossoneri hanno pagato anche l’impegno in Champions non essendoci abituati, ma da quando è arrivato Pioli la crescita è stata impressionante”. Zambrotta dedica una battuta anche a Zlatan Ibrahimovic, di cui è stato compagno di squadra ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Gianlucaha parlato in un’intervista a Il Mattino a poche ore da, big match di Serie A in programma domani sera a San Siro. L’ex terzino ha spiegato i motivi del momento difficile di entrambe le squadre. “Credo che un calo sia fisiologico, soprattutto con leche devono affrontare sia Pioli che Spalletti – ha spiegato il campione del mondo 2006 – Alsono mancati Koulibaly e Osimhen, alcredo che Kjaer sia l’assenza più pesante. Poi probabilmente i rossoneri hanno pagato anche l’impegno in Champions non essendoci abituati, ma da quando è arrivato Pioli la crescita è stata impressionante”.dedica una battuta anche a Zlatan, di cui è stato compagno di squadra ...

