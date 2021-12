Milan – Napoli: ultime dalle sedi, probabili formazioni ed altro (Di sabato 18 dicembre 2021) Milan – Napoli è il big match della 18^ giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il fischio d’inizio del match di San Siro è fissato per le ore 20.45. Milan e Napoli, conquistando otto punti nelle ultime sei partite di Serie A, hanno dilapidato il vantaggio in classifica sull’Inter perdendo il primato in classifica. Le due squadre hanno avuto, ed hanno ancora, problemi e postumi da infortuni vari. Devono anche ritrovare la giusta condizione fisica. La sfida del Meazza sarà quindi tutta da decifrare e vi sono i presupposti per assistere ad una gara molto impegnativa e difficile per le due compagini. Il Napoli, proveniente da una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato, va a ... Leggi su retecalcio (Di sabato 18 dicembre 2021)è il big match della 18^ giornata di Serie A in programma domenica 19 dicembre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza dio. Il fischio d’inizio del match di San Siro è fissato per le ore 20.45., conquistando otto punti nellesei partite di Serie A, hanno dilapidato il vantaggio in classifica sull’Inter perdendo il primato in classifica. Le due squadre hanno avuto, ed hanno ancora, problemi e postumi da infortuni vari. Devono anche ritrovare la giusta condizione fisica. La sfida del Meazza sarà quindi tutta da decifrare e vi sono i presupposti per assistere ad una gara molto impegnativa e difficile per le due compagini. Il, proveniente da una sola vittoria nellesei partite di campionato, va a ...

