Milan - Napoli, Spalletti: "Emergenza? Possiamo vincere lo stesso" (Di sabato 18 dicembre 2021) Il momento no, le assenze... Per 90 minuti saranno pensieri che il Napoli dovrà mettere da parte. All'orizzonte c'è lo scontro diretto a San Siro con il Milan . "Non accetto il giochino degli ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Il momento no, le assenze... Per 90 minuti saranno pensieri che ildovrà mettere da parte. All'orizzonte c'è lo scontro diretto a San Siro con il. "Non accetto il giochino degli ...

Advertising

acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - salvoguida23 : RT @marifcinter: Mourinho: “Per fare punti contro Atalanta, Milan e Napoli non basta organizzazione tattica. Serve carattere. Non parlo nea… - cos_liano : @mick_napoli_ Il problema è che DISTEFANO sarebbe l’inviato sky per il Milan e dovrebbe conoscerlo un minimo l’ambiente… -