Milan - Napoli, Pioli: 'Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre...' (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia della sfida con il Napoli Stefano Pioli rilancia: 'Fuga scudetto? 'Non credo si possa parlare di Fuga, penso che l'Inter stia dimostrando le qualità che già aveva dimostrato. Non si ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Alla vigilia della sfida con ilStefanorilancia: 'scudetto? 'Non credo si possa parlare di, penso che l'stia dimostrando le qualità che già aveva dimostrato. Non si ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - FraPol30 : Mai conosciuta una febbre che dura da Udinese milan a Milan Napoli, 8 giorni di febbre - ACMilan_KaKa22 : RT @acmilan: AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'inizio #MilanNa… -