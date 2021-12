Milan-Napoli | la carica di Spalletti | «Ma so di aver penalizzato la squadra»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Poche ore per studiare chi può giocare, chi può entrare, come provare a vincere in casa delnonostante l'infermeria piena. È il lavoraccio diche sta...

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - lucarro15 : Napoli milan peggio della terza guerra mondiale - Andrea__Salvati : terremoto a Milano, rinviamo Milan-Napoli e siamo tutti felici #MilanNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Ecco la sua analisi Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia di, match valido per la diciottesima giornata di Serie A Sul match: "Dobbiamo essere ...Così Stefano Pioli, allenatore del, in conferenza stampa in vista della sfida contro il, in programma domani alle 20.45 a San Siro. "Tonali? Sono assolutamente convinto che possa ...Il tecnico rossonero: "L'anno scorso siamo stati noi tanto tempo in testa, poi sappiamo come è andata a finire" ..."Possiamo vincere la partita con quelli che abbiamo a disposizione, la giochiamo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di San Siro contro il M ...