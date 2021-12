Milan-Napoli: Ibrahimovic asso, Messias jolly | Serie A News (Di sabato 18 dicembre 2021) Milan-Napoli, big match della 18^ giornata di Serie A, con Zlatan Ibrahimovic punto di riferimento in attacco e Junior Messias a destra Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 dicembre 2021), big match della 18^ giornata diA, con Zlatanpunto di riferimento in attacco e Juniora destra

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - acmilan : AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'iniz… - calciomercatoit : #MilanNapoli, altra tegola per #Spalletti: #Insigne non ci sarà. Ma #Osimhen tenta il rientro anticipato a gennaio - acLeaonista17 : RT @acmilan: AC Milan ?? Napoli: Duelli Quattro sfide nella sfida a San Siro: ecco la nostra analisi in attesa del fischio d'inizio #MilanNa… - MarcoMorons87 : RT @sedaninoste: salernitana-napoli 0-1 salernitana-juve 0-2 milan-salernitana 2-0 salernitana-inter 0-5. “eh ma con la salernitana è faci… -