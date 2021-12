Milan-Napoli, Caressa e Zazzaroni si sbilanciano: chi è favorito (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è grande attesa per il big match della 18esima giornata di Serie A, con Milan e Napoli che si troveranno una di fronte all’altra a San Siro. Entrambe le squadre hanno defezioni in formazione, ciò rende ancora più incerto l’esito del match. FOTO: Getty – Napoli Milan-Napoli, la squadra favorita secondo Caressa e Zazzaroni I giornalisti di Sky Sport, Fabio Caressa, e Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, hanno comunque provato a sbilanciarsi circa l’esito dell’incontro. Ebbene, nel corso del programma Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, entrambi hanno dato il proprio pronostico della gara concordano che ad essere favorito sia il Napoli. Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) C’è grande attesa per il big match della 18esima giornata di Serie A, conche si troveranno una di fronte all’altra a San Siro. Entrambe le squadre hanno defezioni in formazione, ciò rende ancora più incerto l’esito del match. FOTO: Getty –, la squadra favorita secondoI giornalisti di Sky Sport, Fabio, e Ivan, direttore del Corriere dello Sport, hanno comunque provato a sbilanciarsi circa l’esito dell’incontro. Ebbene, nel corso del programma Deejay Football Club in onda su Radio Deejay, entrambi hanno dato il proprio pronostico della gara concordano che ad esseresia il

