Milan | Gazidis | «Campo | ricavi | stadio Ecco il progetto rossonero»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ivan, in un’intervista concessa a Sport Week, ha parlato deldel. Le sue parole Ivana Sport Week ha parlato dele non solo. Le sue parole:– «Fin dal primo giorno abbiamo avuto una strategia chiara basata su 4 principi. Primo: ilcome priorità, perché il calcio moderno non è solo un sistema di gioco, ma è una mentalità. Velocità, pressing, uno contro uno e transizioni come momento fondamentale. Non vorrei mai più trovare ilcome era due anni fa. Vorrei unforte, che faccia emozionare e crei orgoglio in tutti i rossoneri! Secondo: aumentare icon una nuova organizzazione.è un brand forte che ha ...

Advertising

leggoit : #milan, Gazidis e il cancro: «Sto bene, posso dirmi fortunato. Un'emozione tornare a San Siro» - cataldi_marco : RT @FraNasato: Gazidis a @SW_SportWeek: “Dal primo giorno ci basiamo su 4 principi. Primo: il campo. Non vorrei mai più trovare il #Milan c… - CalcioPillole : Le parole dell'amministratore delegato dei rossoneri Ivan #Gazidis, rilasciate al settimanale Sportweek - CalcioNews24 : ??#Gazidis parla del progetto #Milan ?? - PianetaMilan : #Gazidis a @SW_SportWeek: 'Un @acmilan forte. Il progetto? Strategia chiara su 4 principi' - #ACMilan #Milan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Gazidis

La Gazzetta dello Sport

Ivan, in un'intervista concessa a Sport Week, ha parlato del progetto del. Le sue parole Ivana Sport Week ha parlato del progettoe non solo. Le sue parole: PROGETTO - "Fin dal primo giorno abbiamo avuto una strategia chiara basata su 4 principi. Primo: ...Esordisce così Ivanin un'intervista rilasciata a Sportweek in cui ha raccontato come procedono le cure dopo il carcinoma alla gola che gli è stato diagnosticato in estate . L'ad delha ...Ivan Gazidis a Sport Week ha parlato del progetto Milan e non solo. Le sue parole: PROGETTO – «Fin dal primo giorno abbiamo avuto una strategia chiara basata su 4 principi. Primo: il campo come ...Milano, 18 dic. - "Sto bene, molto bene. Le cure hanno fatto l'effetto che ci aspettavamo e posso considerarmi fortunato. È come se tornassi da un viaggio. Un l ...