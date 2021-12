Migranti | Save the Children | “Da gennaio 1 315 morti-dispersi nel Mediterraneo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sono "oltre 1.315 ie idaai primi di novembre di quest'anno nelcentrale nel tentativo di raggiungere l'Europa e 28.600intercettati in mare e riportati indietro dalla Guardia Costiera libica". Questa la fotografia scattata dathe(su dati Oim) nella Giornata internazionale per i diritti dei

Questa la fotografia scattata dathe Children (su dati Oim) nella giornata internazionale per i diritti dei. "Non possiamo girarci dall'altra parte davanti alle politiche disumane di un'...... mentre altri 28.600sono stati 'intercettati in mare e riportati indietro dalla guardia costiera libica'. E' il rapporto dithe Children, secondo cui 'non possiamo girarci dall'altra ...Sono oltre 1.315 i morti e i dispersi da gennaio ai primi di novembre di quest'anno nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa e 28.600 migranti intercettati in mare e riportati i ...Cronaca nazionale Roma - 18/12/2021 09:53 - Sono "oltre 1.315 i morti e i dispersi da gennaio ai primi di novembre di quest'anno nel Mediterraneo centrale nel tentativo di ...