Migranti: Save the chidren accusa l’Europa, nel 2021 1315 morti e dispersi nel Mediterraneo (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono oltre 1.315 i morti e i dispersi da gennaio ai primi di novembre di quest'anno nel Mediterraneo centrale nel tentativo di raggiungere l'Europa e 28.600 Migranti intercettati in mare e riportati indietro dalla Guardia Costiera libica. Questa la fotografia scattata da Save the Children, che si scaglia contro la Ue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sono oltre 1.315 ie ida gennaio ai primi di novembre di quest'anno nelcentrale nel tentativo di raggiungere l'Europa e 28.600intercettati in mare e riportati indietro dalla Guardia Costiera libica. Questa la fotografia scattata dathe Children, che si scaglia contro la Ue L'articolo proviene da Firenze Post.

