Migranti: 138 tratti in salvo nella Manica da giovedì (Di sabato 18 dicembre 2021) Almeno 138 Migranti provenienti dalla Francia sono stati tratti in salvo da giovedì nel canale della Manica mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito a bordo di imbarcazioni in difficoltà: lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Almeno 138provenienti dalla Francia sono statiindanel canale dellamentre cercavano di raggiungere il Regno Unito a bordo di imbarcazioni in difficoltà: lo ...

Advertising

CorriereQ : Migranti: 138 tratti in salvo nella Manica da giovedì - fisco24_info : Migranti: 138 tratti in salvo nella Manica da giovedì: L'11 novembre record giornaliero di 1.185 arrivi in Gran Bre… - GiovanniCalcara : 138 migranti soccorsi nella Manica - TV7Benevento : Migranti: in Francia salvate 138 persone che tentavano di raggiungere l'Inghilterra... -