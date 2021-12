(Di sabato 18 dicembre 2021) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’anticiclone che si è impadronito di mezza Europa, mantenendo condizioni di tempo stabile sugli stati centro-occidentali, subirà una certa erosione nell’imminentein corrispondenza del suo perimetro orientale. La causa consisterà in una discesa di correnti fredde che dall’Artico hanno già raggiunto la Russia e gli stati orientali del Continente e che punteranno nelil Mediterraneo, coinvolgendo anche parte d’Italia. Saranno essenzialmente lemeridionali a risentirne e solo una parte di esse, con un certo peggioramento durante il, temperature in calo e qualche pioggia o nevicata anche a bassa quota. Nulla di fatto invece per ledel Centro-Nord che rimarranno sempre sotto la protezione anticiclonica. ...

Advertising

Remodulator : RT @TSostenibile: Che tempo farà nel weekend in Toscana? Le previsioni del LaMMA [@flash_meteo] ?? - TSostenibile : Che tempo farà nel weekend in Toscana? Le previsioni del LaMMA [@flash_meteo] ?? - ilfaroonline : Meteo weekend: il freddo russo lambisce l’Italia. Ecco le regioni coinvolte - iconaclima : Buongiorno! ??Irrompe il #freddo al Sud: un impulso gelido darà vita oggi a qualche pioggia e a nevicate sui riliev… - infoitinterno : Meteo, affondo freddo nel weekend tra il 18 e il 19 dicembre: le zone coinvolte da pioggia e neve -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend

Guida tv di sabato 18 dicembre: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita'20:00 - Tg1 ... 4 22:40 - Clarice 1 Rai 3 18:55 -3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 20:00 - Blob 20:20 - Le ...... dove le condizionisono state spesso e volentieri generalmente stabili e accompagnate da ... Spifferi artici nelDiverso sarà invece il discorso nel fine settimana ormai alle porte. La ...Flussi d'aria fredda lambiranno ancora l'Italia in avvio di settimana, poi entrerà gradualmente in scena il flusso piovoso ...In questo weekend prima di Natale in Lombardia ci sarà tanto solo ma anche molta nebbia anche nelle ore meno fredde: ecco cosa prevedono gli esperti ...