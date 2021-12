Meteo Roma del 18-12-2021 ore 19:15 (Di sabato 18 dicembre 2021) Meteo bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nebbie foschie sulla pianura padana sereno sulle restanti zone al pomeriggio ancora visibilità ridotta lungo il Po altrove non sono previste variazioni di rilievo in serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con di Seregno poco nuvoloso ovunque nebbie persistenti sui medesimi settori al centro al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Ampi spazi di sereno in serata se no Manu condizioni di tempo asciutto con nubi basse in transito dal terreno verso la Toscana nelle ore notturne Al Sud al mattino tempo stabile con Cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto con qualche addensamento tra Puglia e Sicilia in serata si rinnovano ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)bene ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino nebbie foschie sulla pianura padana sereno sulle restanti zone al pomeriggio ancora visibilità ridotta lungo il Po altrove non sono previste variazioni di rilievo in serata ti rinnovano condizioni di tempo asciutto con di Seregno poco nuvoloso ovunque nebbie persistenti sui medesimi settori al centro al mattino c’è lì del tutto soleggiati al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con Ampi spazi di sereno in serata se no Manu condizioni di tempo asciutto con nubi basse in transito dal terreno verso la Toscana nelle ore notturne Al Sud al mattino tempo stabile con Cieli soleggiati su regioni peninsulari e isole maggiori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto con qualche addensamento tra Puglia e Sicilia in serata si rinnovano ...

Advertising

rosydandrea1 : RT @Roma: ???Cielo sereno per l'intera giornata. ??? Temperature attese: 5°/14°C. Ecco le previsioni #meteo per domani ?? - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Prosegue il BEL TEMPO sul #LAZIO, ma con TEMPERATURE in lieve CALO; le previsioni - statodelsud : Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 18 al 19 dicembre - Pino__Merola : Le previsioni meteo del weekend a Roma dal 18 al 19 dicembre - Toni_ct_1 : RT @AleJustOne: Buongiorno a Roma continua un meteo spettacolare... ?? -