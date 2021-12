Meteo, forte maltempo tra Natale e Santo Stefano: tanta pioggia e neve (Di sabato 18 dicembre 2021) Prime proiezioni Meteo in vista di Natale, con il maltempo che dovrebbe tornare a tartassare la penisola: tutte le previsioni. Quest anno le feste di Natale potrebbero essere condizionate da un forte maltempo, che andrà a caratterizzare il Meteo della penisola. Infatti ci sarà la possibilità di avere neve copiosa in vista di Natale e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Prime proiezioniin vista di, con ilche dovrebbe tornare a tartassare la penisola: tutte le previsioni. Quest anno le feste dipotrebbero essere condizionate da un, che andrà a caratterizzare ildella penisola. Infatti ci sarà la possibilità di averecopiosa in vista die L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ilmeteoit : #Meteo: #NATALE e #Santo #STEFANO con #FORTE #MALTEMPO carico di #Pioggia e #Neve #Copiosa.Tante #Novità fino a… - DANI56 : RT @meteo_toscana: FORTE MALTEMPO NEI GIORNI DI NATALE – IPOTESI METEO A LUNGO TERMINE - FlipRuth : RT @ilmeteoit: #Meteo: #NATALE e #S. #STEFANO con #FORTE #MALTEMPO. #Novità per #Capodanno - infoitinterno : Allerta meteo in Campania per sabato: vento forte e mare agitato - infoitinterno : Allerta meteo sulla Campania: previsto forte vento e gelate -