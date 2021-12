(Di sabato 18 dicembre 2021) Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Quando lo abbiamo arrestato haglial, sembrava che stesse dicendo 'E' finita'. Ma èin. Non ha detto una sola parola. Non ha avuto alcuna reazione". A parlare con l'Adnkronos è uno dei Carabinieri che ha messo le manette al bandito Graziano, arrestato la notte scorsa intorno alle 3.era nascosto a Desulo, un paese del Nuorese. Ad arrestarlo sono stati i Carabinieri del Ros, in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna'.era latitante dal luglio del 2020. Deve scontare una condanna a 24 anni di reclusione, che gli era stata notificata dalla Procura generale della Corte ...

Advertising

TV7Benevento : Mesina: inquirenti, 'era disarmato e ha alzato gli occhi al cielo, dopo arresto è rimasto in silenzio'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mesina inquirenti

Il Dubbio

...gode sempre di complicità" hanno fatto sapere gli. Alla vista dei carabinieri non ha avuto alcuna reazione, limitandosi a volgere uno sguardo al cielo. Era disarmato. Grazianoaveva ...non avrebbe opposto resistenza. Al vaglio deglic'è la posizione di una coppia che lo avrebbe aiutato.Non ha detto una sola parola. Non ha avuto alcuna reazione". A parlare con l'Adnkronos è uno dei Carabinieri che ha messo le manette al bandito Graziano Mesina, arrestato la notte scorsa intorno alle ...Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato per tentata concussione l’architetto Daniele Inserra, direttore dei lavori del progetto per la realizzazione di 16 posti di terapia ...