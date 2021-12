**Mesina: arrestato nella notte dai carabinieri del Ros** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Rintracciato e arrestato Graziano Mesina. Nel corso della notte i carabinieri del Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provinciale carabinieri di Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto Mesina, latitante dal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Rintracciato eGraziano Mesina. Nel corso delladel Ros, con il supporto in fase esecutiva del Gis, del comando provincialedi Nuoro e dello squadrone eliportato cacciatori di Sardegna, hanno tratto in arresto Mesina, latitante dal luglio 2020, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena a 24 anni di reclusione, emesso dalla procura generale presso la corte di Appello di Cagliari.

Advertising

Agenzia_Ansa : I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte il latitante sardo Graziano Mesina, in fuga da l… - MediasetTgcom24 : Arrestato nella notte Graziano Mesina: era latitante dal 2020 #GrazianoMesina - Agenzia_Italia : È stato arrestato #GrazianoMesina, il più famoso esponente del banditismo sardo - federicosini83 : RT @Agenzia_Ansa: I Carabinieri hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte il latitante sardo Graziano Mesina, in fuga da luglio… - peppe_tweet : RT @Radio1Rai: ??Arrestato dai carabinieri in Sardegna Graziano #Mesina, latitante dal luglio dello scorso anno. Deve scontare una condanna… -

Ultime Notizie dalla rete : **Mesina arrestato Arrestato Graziano Mesina, era latitante dal luglio 2020 È stato arrestato dai carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - Graziano Mesina, latitante ...

Arrestato dai carabinieri il latitante sardo Graziano Mesina ... del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte Graziano Mesina, latitante da luglio 2020. ...

Mesina: arrestato nella notte dai carabinieri del Ros Il Dubbio Catturato Grazianeddu, il più famoso esponente del banditismo sardo: Graziano Mesina era uno dei latitanti più pericolosi Colpo grosso! Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, è stato catturato. Il più famoso esponente del banditismo sardo è stato rintracciato e ...

Arrestato nella notte Graziano Mesina: era latitante dal 2020 I carabinieri del Ros, assieme a quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori "Sardegna", hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte G ...

È statodai carabinieri del Ros - in collaborazione con quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - Graziano, latitante ...... del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori 'Sardegna' - hanno rintracciato enel corso della notte Graziano, latitante da luglio 2020. ...Colpo grosso! Graziano Mesina, 79 anni, noto anche come Grazianeddu, è stato catturato. Il più famoso esponente del banditismo sardo è stato rintracciato e ...I carabinieri del Ros, assieme a quelli del Gis, del Comando provinciale di Nuoro e dello Squadrone eliportato carabinieri cacciatori "Sardegna", hanno rintracciato e arrestato nel corso della notte G ...